EUA: Tiroteio em shopping deixa 12 feridos na Carolina do Sul 

De acordo com a polícia local, o incidente não está sendo considerado um ato aleatório de violência, mas sim decorrente de ‘algum tipo de conflito’ entre um grupo de indivíduos armados que se conheciam

Reprodução/Twitter/@ColumbiaPDSC Polícia de Columbia prendeu três pessoas envolvidas no tiroteio em um shopping



Doze pessoas ficaram feridas neste sábado, 16, durante um tiroteio em um shopping localizado em Columbia, na Carolina do Sul, nos Estados Unidos. De acordo com a polícia local, o incidente não está sendo considerado um ato aleatório de violência, mas sim decorrente de “algum tipo de conflito” entre um grupo de indivíduos armados que se conheciam, o que descartaria um atentado. “Confirmamos que pessoas ficaram feridas durante o incidente — elas estão recebendo atendimento médico. A extensão dos ferimentos é desconhecida no momento”, disse a polícia em um tweet. “Os policiais estão evacuando o shopping e deixando as pessoas em segurança.”

Chefe de polícia de Columbia, William Holbrook informou que as vítimas têm de 15 a 73 anos, sendo que dez foram atingidas por tiros e duas acabaram se machucando ao tentar sair da confusão. Ainda conforme o relato do policial, três pessoas foram presas por participar do incidente – todas estavam carregando armas quando foram detidas. Já os meios de comunicação locais relataram forte presença de policiais e equipes de emergência no shopping, a cerca de 16 quilômetros ao norte de Columbia, capital do estado.