EUA vão enviar novo pacote de ajuda militar de US$ 400 milhões à Ucrânia

Assistência inclui munição para as defesas antiaéreas e artilharia, bem como veículos blindados e armas antitanque

REUTERS/Jorge Silva/File Photo Soldado ucraniano em meio à invasão russa da Ucrânia, na cidade de Lyman, em Donetsk



O governo dos Estados Unidos concedeu nesta terça-feira, 25, um novo pacote de ajuda militar de US$ 400 milhões à Ucrânia, incluindo defesas antiaéreas e antitanques. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, disse em um comunicado que, com essa ajuda, os EUA querem fortalecer a Ucrânia no campo de batalha e ajudá-la a retomar o território perdido para a Rússia e defender seus cidadãos. “A Rússia iniciou essa guerra injustificada contra a Ucrânia após sua retirada da Iniciativa de Grãos do Mar Negro. A Rússia continua a atacar os portos ucranianos e a infraestrutura de exportação de grãos, incluindo Odessa”, disse Blinken. A Iniciativa de Grãos do Mar Negro é um acordo patrocinado pela Organização das Nações Unidas (ONU) assinado por Rússia e Ucrânia no ano passado para facilitar a exportação de grãos e fertilizantes de ambos os países. A porta-voz adjunta do Departamento de Defesa do Pentágono, Sabrina Singh, disse em uma entrevista coletiva por teleconferência que os EUA pediram que a Rússia voltasse ao pacto para evitar que milhares de vidas fossem colocadas em risco por causa da “insegurança alimentar”. Singh afirmou que o novo pacote de assistência inclui munição para as defesas antiaéreas e artilharia da Ucrânia, bem como veículos blindados e armas antitanque. Um comunicado da pasta informou que a assistência inclui munição para as baterias Patriot e os Sistemas Nacionais Avançados de Mísseis Superfície-Ar, conhecidos como NASAMS. Também estão no pacote mísseis Stinger, munição para os sistemas de foguetes de artilharia de alta mobilidade (HIMARS) de longo alcance, projéteis de morteiro de 120 e 60 milímetros, drones Hornet e foguetes antiaéreos Hydra, entre outros. Desde o início da invasão russa, em 24 de fevereiro de 2022, os EUA já enviaram à Ucrânia mais de US$ 43 bilhões em assistência militar.

*Com informações da EFE.