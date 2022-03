EUA vão receber 100 mil refugiados ucranianos

Informação foi dada pela Casa Branca nesta quinta-feira, 24, e deve ser confirmada pelo presidente Joe Biden durante a reunião na cúpula da Otan

ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP - 11/03/2022 "Se tocarem nos países da Otan, vamos responder", afirmou o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, na última semana



Um comunicado realizado pela Casa Branca nesta quinta-feira, 24, informou que os Estados Unidos vão “acolher até 100 mil ucranianos e outras pessoas que fogem da agressão da Rússia” que já dura um mês e não tem previsão de um cessar-fogo imediato. Junto a esse anúncio, Washington informou que “mais de US$ 1 bilhão em financiamento adicional” vai ser desbloqueado para reforçar a ajuda humanitária na Ucrânia e possibilitar o enfrentamento de “graves impactos” do conflito em outras partes do mundo, como “o claro aumento da insegurança alimentar”, acrescentou a mesma fonte. A informação dada pela Casa Branca deve ser confirmada nesta quinta pelo presidente Joe Biden que está reunido com outros líderes do ocidente na Cúpula da Otan, em Bruxelas, para discutir a atual situação da Ucrânia. Mais cedo, novas sanções contra a Rússia, políticos, oligarcas e a indústria de defesa russa já tinham sido anunciadas.

*Com informações da AFP