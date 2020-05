EUA devem proibir entrada de viajantes do Brasil devido à pandemia

EUA devem confirmar proibição de entrada de viajantes vindos do Brasil em seu território



Os Estados Unidos devem impor restrições de viagem ao Brasil neste domingo (24) devido ao avanço do novo coronavírus no país. A informação foi dita pelo consultor de segurança nacional da Casa Branca, Robert O’Brien, em entrevista ao programa “Face the Nation”, da CBS. Ele afirmou acreditar que o decreto seja anunciado oficialmente ainda neste domingo (24).

“Esperamos que seja temporário, mas, devido à situação no Brasil, tomaremos todas as medidas necessárias para proteger o povo americano”, disse O’Brien.

O Brasil ocupa o posto de segundo país do mundo com mais casos de coronavírus na sexta-feira, perdendo apenas para os Estados Unidos, e, agora, tem mais de 349 mil pessoas infectadas pelo vírus, de acordo com o Ministério da Saúde.

O presidente dos EUA, Donald Trump, já havia dito, na terça-feira, que estava considerando impor uma proibição de viagens para passageiros vindos do Brasil.

“Não quero pessoas vindo para cá e infectando nosso povo. Também não quero que as pessoas fiquem doentes por lá. Estamos ajudando o Brasil com respiradores… O Brasil está tendo problemas, não há dúvida sobre isso”, acrescentou Trump.

O’Brien disse que os Estados Unidos analisarão as restrições para outros países do hemisfério sul, país a país.

Trump suspendeu a entrada da maioria dos viajantes da China, onde o surto começou, em janeiro. No início de março, ele impôs restrições de viagem a pessoas vindas da Europa.

*Com Agência Brasil