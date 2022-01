Europa aprova pílula da Pfizer para tratar Covid-19

Medicamento reduz em quase 90% as hospitalizações e mortes de pacientes com coronavírus, segundo a farmacêutica

EFE/Justin Lane/Archivo Pfizer desenvolveu medicamento pra tratar Covid



A Agência Europeia de Medicamentos (EMA) aprovou, nesta quinta-feira, 27,a pílula anticovid da Pfizer, sendo o primeiro tratamento oral contra a Covid-19 autorizado na União Europeia. O órgão regulador recomendou a autorização do Paxlovid para adultos que não necessitam de suporte respiratório, mas correm risco de agravamento da doença. A Pfizer informou em dezembro que o medicamento reduz em quase 90% as hospitalizações e mortes de pacientes com coronavírus. Segundo a EMA, estudos mostram que o Paxlovid deve ser eficaz contra a variante Ômicron. “O CHMP da EMA concluiu que os benefícios do medicamento são maiores que seus riscos e enviará suas recomendações à Comissão Europeia (CE) para uma decisão rápida, aplicável em todos os Estados-membros da UE”, declarou. Estados Unidos, Canadá e Israel já autorizaram o tratamento da Pfizer.

*Com informações da AFP