Evento de boxe no Japão acaba com um morto, outro no hospital e regras alteradas

Lutador de 28 anos desmaiou após o empate em 12 assaltos e foi levado ao hospital, onde acabou submetido a uma cirurgia cerebral de emergência por causa de um hematoma subdura, mas não resistiu e morreu seis dias depois

  • Por Jovem Pan
  • 09/08/2025 20h00
Reprodução/Instagram/@k_shige92 Boxeador japônes Shigetoshi Kotari Boxeador japônes Shigetoshi Kotari morreu dias após disputar título por lesão cerebral.

O pugilista japonês Shigetoshi Kotari morreu na sexta-feira em decorrência de ferimentos sofridos no ringue durante a luta com o conterrâneo Yamato Hata, em 2 de agosto, no Korakuen Hall, em Tóquio, na disputa do título superpena da Federação de Boxe do Pacífico e do Leste (OPBF). O lutador de 28 anos desmaiou após o empate em 12 assaltos e foi levado ao hospital, onde acabou submetido a uma cirurgia cerebral de emergência por causa de um hematoma subdural – acúmulo de sangue entre o crânio e o cérebro. Kotari, que tinha um cartel de oito vitórias, dois empates e duas derrotas, não resistiu e morreu seis dias depois.

“O mundo do boxe lamenta o trágico falecimento do lutador japonês Shigetoshi Kotari, que não resistiu aos ferimentos sofridos durante sua luta pelo título em 2 de agosto”, anunciou a Organização Mundial de Boxe (WBO). “Um guerreiro no ringue. Um lutador em espírito. Partiu cedo demais. Nossos pensamentos e orações estão com sua família, equipe e toda a comunidade japonesa do boxe.” O presidente do Conselho Mundial de Boxe (WBC), Mauricio Sulaimán, também prestou homenagem ao boxeador. “Lamento profundamente a perda, um acidente no ringue que nos obriga a continuar buscando maneiras de tornar o boxe mais seguro e implementar programas de prevenção. Nossos mais profundos pêsames e condolências à sua família e à comunidade do boxe no Japão”, disse.

Segundo a Comissão Japonesa de Boxe (JBC), além de Kotari, outro pugilista passou por cirurgia cerebral na mesma noite. Hiromasa Urakawa também foi hospitalizado e submetido a uma cirurgia de emergência depois de ser nocauteado no oitavo assalto por Yoji Saito, em luta do peso-pena, e continua internado em observação Após o evento, o órgão que regula a modalidade no Japão anunciou que as lutas pelo cinturão da Federação de Boxe do Pacífico e do Leste serão reduzidas para um limite de 10 rounds, em vez de 12, a partir do próximo evento, nesta terça-feira (11). Em fevereiro deste ano, o irlandês John Cooney morreu, também aos 28 anos, em decorrência de uma hemorragia intracraniana sofrida em uma luta com o galês Nathan Howells, interrompida no nono assalto, da categoria superpena, em Belfast, na Irlanda do Norte.

*Com informações do Estadão Conteúdo

