Evo Morales denuncia que ‘um golpe de Estado’ é gestado na Bolívia e convoca mobilização em prol da democracia

Ex-presidente boliviano denunciou que um Grupo do Regimento Especial Challapata “Mendez Arcos” tomou a Praça Murillo com franco-atiradores

REUTERS/CARLOS GARCIA RAWLINS Evo Morales, ex-presidente da Bolívia



O ex-presidente da Bolívia, Evo Morales afirmou, nesta quarta-feira (26), que “um golpe de Estado” está sendo gestado no país, diante da mobilização anormal de tanques e tropas na frente da sede do governo. “Gesta-se o Golpe de Estado. Neste momento, pessoal das Forças Armadas e tanques se mobilizam na Praça Murillo”, disse Morales na rede social X. “Apelamos a uma mobilização nacional para defender a democracia contra o golpe de Estado que se prepara à frente do General Zuñiga. Declaramos greve geral por tempo indeterminado e bloqueio de estradas. Não permitiremos que as Forças Armadas violem a democracia e intimidem o povo”, continuou. Também por meio das redes sociais, os presidentes boliviano, Luis Arce, denunciou essa mobilização irregular de militares enquanto tropas e tanques se posicionavam na frente da sede do governo em La Paz. “Denunciamos mobilizações irregulares de algumas unidades do Exército Boliviano. A democracia deve ser respeitada”, escreveu o presidente na rede social X.

“Convocamos uma Mobilização Nacional para defender a Democracia frente ao golpe de Estado que é gestado e liderado pelo general” Juan José Zuñiga, comandante do exército, declarou em outra mensagem na rede social. Em outra publicação, Moreles denunciou que um Grupo do Regimento Especial Challapata “Mendez Arcos” tomou a Praça Murillo com franco-atiradores. “Isto parece indicar que prepararam o Golpe de Estado com antecedência. Peço ao povo com vocação democrática que defenda a Pátria de alguns grupos militares que agem contra a democracia e o povo”.