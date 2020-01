‘Foi um erro voltar a me candidatar’, diz Evo Morales

EFE/Juan Ignacio Roncoroni Evo Morales está exilado na Argentina



O ex-presidente boliviano Evo Morales declarou, em entrevista publicada nesta sexta-feira (17) pelo jornal alemão Zeit, que “foi um erro” se candidatar à reeleição na última eleição. De acordo com Morales, foi um equívoco “assumir a proposta do povo” e aceitá-la “com base na decisão do Tribunal Constitucional”.

“Mas o povo havia decidido, e eu aceitei a proposta para [tentar] um quarto mandato [consecutivo como presidente] dentro da Constituição. Deveria ter recusado a proposta, mas ganhamos a eleição no primeiro turno”, argumentou.

Morales, que está exilado na Argentina, defende o resultado nas urnas apesar da polêmica gerada pela forma como ocorreu a apuração, que foi interrompida e retornou com um salto nos números do então presidente, que acabou virando sobre o opositor Carlos Mesa.

“Não houve fraude. A Organização dos Estados Americanos (OEA) incendiou a Bolívia com o relatório eleitoral”, comentou o ex-governante, em alusão às irregularidades eleitorais denunciadas pela entidade.

Na opinião de Morales, o partido dele, Movimento para o Socialismo, pode se impor nas próximas eleições, previstas para 3 de maio, mas advertiu que desta vez “pode haver fraude eleitoral”. Morales também disse que pretende retornar à Bolívia antes do pleito, para participar da campanha, apesar dos riscos.

“Eu não esperava a violência gerada, o fascismo e o racismo”, argumentou, ao explicar que renunciou ao cargo “para evitar a pena de morte”.

*Com EFE