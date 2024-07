Steve Bannon se entrega para cumprir condenação por desvio de verbas

Ex-assessor foi condenado por desvio de verbas em projeto do muro na fronteira entre EUA e México

DAVID DEE DELGADO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP Steve Bannon se entregou nesta segunda-feira (1º)



Na tarde desta segunda-feira (1º) o ex-assessor do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, Steve Bannon, se entregou para iniciar o cumprimento de sua condenação. Bannon foi condenado por crimes relacionados a desvio de verbas em um projeto de arrecadação de fundos para a construção de um muro na fronteira com o México. Ele entrou em uma prisão federal dos EUA para cumprir sua condenação. “Estou orgulhoso de ir para a prisão hoje (…) se isso for o que falta para enfrentar Joe Biden”, disse essa figura influente do movimento ultraconservador antes de entrar na prisão de Danbury. Na última sexta-feira (28), a Suprema Corte recusou o recurso de Bannon para evitar sua apresentação na prisão enquanto ele contesta sua condenação perante o tribunal federal de apelações em Washington, DC.

publicada por Tamyres Sbrile

*Reportagem produzida com auxílio de IA