Ex-colaboradores da Samsung foram detidos por roubo de tecnologia avaliada em 3,2 bilhões de dólares

A polícia da Coreia do Sul deteve dois ex-colaboradores da Samsung Electronics, suspeitos de roubar tecnologias que somam mais de 4,3 trilhões de won, equivalentes a aproximadamente 3,2 bilhões de dólares. As investigações indicam que os indivíduos estavam envolvidos em um esquema para auxiliar na criação de uma fábrica de chips na China, em colaboração com autoridades locais. Um dos detidos, um homem de 66 anos identificado pelo sobrenome Choi, teria recrutado especialistas sul-coreanos para facilitar o vazamento de tecnologias de memória da Samsung.

Esse processo ocorreu por meio de uma joint venture, que foi fundamental para a transferência de conhecimento técnico para o exterior. A polícia classificou o caso como uma séria violação de segurança nacional, ressaltando que a joint venture, denominada Chengdu Gaozhen, conseguiu produzir chips DRAM de 20 nanômetros no ano anterior. Essa atividade não apenas prejudicou a Samsung, mas também comprometeu a posição da Coreia do Sul no competitivo mercado de semicondutores.

Embora a operação da joint venture tenha sido interrompida pela investigação policial, as autoridades continuam a investigar outros possíveis vazamentos de tecnologia. Até o momento, a Samsung não se manifestou publicamente sobre as prisões e as implicações que isso pode ter para a empresa e para a indústria de tecnologia do país.

