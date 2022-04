Ex-fuzileiro naval dos EUA é morto em combate na Ucrânia

Willy Joseph Cancel, de 22 anos, trabalhava para uma empresa militar privada quando foi atacado

Reprodução/ Facebook Willy desembarcou na Ucrânia entre os dias 12 e 13 de março



A família do ex-fuzileiro naval dos Estados Unidos, Willy Joseph Cancel, de 22 anos, afirmou à CNN que ele foi morto enquanto lutava ao lado de militares ucranianos contra a Rússia, na última segunda-feira. Willy era casado e deixa um filho de 7 meses. Segundo sua mãe, Rebecca Cabrera, o ex-fuzileiro estava trabalhando para uma empresa militar privada na hora do ataque. A imprensa internacional afirma que este foi o primeiro norte-americano a morrer em combate no país europeu. Alguns jornalistas norte-americanos perderam suas vidas desde o início da guerra durante seu serviço. A família disse que Willy chegou à Ucrânia entre os dias 12 e 13 de março. Detalhes da morte do fuzileiro não foram revelados, mas Rebecca informou que seu corpo não foi recuperado. A recomendação do Departamento de Estado dos EUA é de que nenhum cidadão norte-americano viajasse para a Ucrânia ou Rússia no momento.