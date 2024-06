Ex-integrante do Nirvana se candidata à presidência dos EUA e lança nova banda

Krist Novoselic, que tocava baixo no grupo grunge, foi anunciado como titular na chapa do Cascade, partido que tenta se viabilizar nos Estados Unidos; Bona Fide Band foi criada para ajudá-lo em suas motivações políticas

Krist Novoselic, membro fundador do Nirvana, surpreendeu a todos ao se tornar o mais novo candidato à presidência dos Estados Unidos. Ele foi anunciado como titular na chapa do partido Cascade, de Washington, que está em fase inicial de formação e busca as 1.000 assinaturas necessárias para concorrer nas eleições. Em um comunicado publicado no site do partido, Novoselic revelou que não tinha intenção de se candidatar, mas aceitou o desafio devido à exigência do lançamento de uma chapa para a formação da legenda no estado de Washington. “Precisamos obter mil assinaturas válidas para nos qualificarmos como um partido, então esses shows são realmente convenções políticas, mas não haverá quase nenhum discurso do palco. Não vamos subir lá e atrapalhar as pessoas com um monte de retórica. Basicamente, assine a petição se quiser ver um novo partido no estado de Washington”, disse o músico, mencionando também sua nova banda. O partido, segundo ele, “não é convencional” e “tenta abrir um outro caminho”.

Além de iniciar sua campanha política, o ex-baixista do Nirvana também anunciou o lançamento de um novo grupo musical, a Bona Fide Band, que tem uma ligação direta com suas pretensões políticas. A ideia é que a banda se apresente em pequenas convenções para ajudar na coleta de assinaturas necessárias para o partido. A Bona Fide Band, que conta com a participação do baterista Mark Pickerel, do Screaming Trees, tem como proposta tocar canções dos grupos em que Novoselic fez parte ao longo de sua carreira, como Nirvana, Giants in the Trees e 3rd Secret. A primeira apresentação aconteceu em Aberdeen, Washington, cidade natal de Kurt Cobain, em um evento que marcou o início dessa nova empreitada musical e política de Krist Novoselic.

