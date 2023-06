Ex-militar brasileiro é assassinado ‘por engano’ dentro de casa e na frente da mulher grávida em Portugal 

Alisson Gonçalves foi baleado três vezes; polícia acredita que assassinos confundiram o endereço enquanto procuravam outra pessoa

Reprodução/RedesSociais Alisson Gonçalves foi morto a tiros na frente da esposa em Portugal



O brasileiro Alisson Gonçalves, de 35 anos, foi morto a tiros em sua casa em Portugal e em frente sua esposa, informou a imprensa local, que também diz que a polícia acredita que o crime tenha sido cometido por engano. Alisson e a mulher moravam em Grândola, e por volta das 4h de domingo, 25, dois homens invadiram a residência e atiraram três vezes contra ele. Dois tiros acertaram o tórax e um as costas do brasileiro, que não resistiu aos ferimentos e morreu. Segundo informações do ‘Jornal de Notícias’ de Portugal, ele era ex-militar paraquedista. As autoridades locais acreditam que o crime tenha sido cometido por engano após os assassinos se confundirem de endereço. A mulher de Alisson, que está grávida de 5 meses, ficou levemente ferida, pois foi arrastada pelos cabelos pelos criminosos. Os suspeitos ainda não foram localizados. A polícia disse que não há histórico conhecido de conflito e inimizades durante o tempo em que eles estão em Portugal. Alisson e a mulher estavam no país de 2018 e trabalhava em um hotel na região de Comporta. No Brasil ele serviu às Forças Armadas brasileiras entre 2007 e 2014, como parte da Brigada de Infantaria Paraquedista, no Rio de Janeiro. Nas redes sociais, a esposa do homem, que é proprietária de um salão de beleza com o irmão, escreveu: “Não consigo raciocinar, continuar a minha vida sem você. Você realmente é minha alma gêmea (…) Extremamente família, parceiro, amigo, companheiro”. Familiares e amigos se mobilizam para arrecadar dinheiro e conseguir custear o translado.