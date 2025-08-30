Ex-parlamentar ucraniano é assassinado em Lviv

Andrii Parubii havia participado dos recentes movimentos pró-europeus na Ucrânia; Zelensky promete uma investigação para esclarecer as circunstâncias e os motivos do crime

GENYA SAVILOV / AFP Andrii Parubii, ex-presidente do Parlamento, foi assassinado a tiros em Lviv, oeste do país



O deputado ucraniano Andrii Parubii, ex-presidente do Parlamento, foi assassinado a tiros neste sábado em Lviv, oeste do país, informaram as autoridades locais. A polícia ucraniana relatou um tiroteio em Lviv e que “uma personalidade pública e política conhecida” morreu devido aos ferimentos.

O presidente Volodymyr Zelensky anunciou que a vítima era Andrii Parubii, presidente do Parlamento ucraniano entre 2016 e 2019. Zelensky lamentou um “assassinato horrível” e prometeu uma investigação para esclarecer as circunstâncias e os motivos do crime. As autoridades informaram que estão procurando o autor dos disparos.

Parubii havia participado dos recentes movimentos pró-europeus na Ucrânia, primeiro na “Revolução Laranja” de 2004 e depois na “Revolução de Maidan” em 2014.

*Com informações da AFP

