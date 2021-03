Ex-presidente da Bolívia, Jeanine Áñez é transferida de prisão

Ex-líder do governo deveria ter sido encaminhada para uma clínica unidade de saúde para ser avaliada e atendida por causa de problemas de hipertensão

A ex-presidente interina da Bolívia Jeanine Áñez foi transferida, na madrugada deste sábado, 20, entre dois centros penitenciários do país. Inicialmente, a partir de autorização dada ontem por um juiz local, a líder de governo após a renúncia de Evo Morales deveria ter sido encaminhada para uma clínica, o que acabou não acontecendo. Áñez foi transportada em uma ambulância do Centro de Orientação Feminina de Obrajes, localizado em La Paz, onde está presa desde a última segunda-feira, 15, para a penitenciária de Miraflores, também na capital boliviana.

“Me buscaram dizendo que iria para a Clínica del Sur”, disse a ex-presidente, na chegada à prisão de destino, em referência a um dos principais hospitais de La Paz. Ontem, um juiz determinou que Áñez fosse transferida para uma unidade de saúde para ser avaliada e atendida por causa de problemas de hipertensão. A antiga líder interina de governo participou de audiência virtual com voz frágil, utilizando oxigênio para respirar, devido a pressão alta. Jeanine Áñez é investigada pelo caso chamado “golpe de Estado”, no qual é acusada de “sedição e terrorismo” em 2019, após as questionadas eleições que resultaram na renúncia de Evo Morales à presidência.

*Com informações da EFE