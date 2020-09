Ex-presidente da França é internado com infecção pulmonar

Valéry Giscard d’Estaing, de 94 anos, foi internado nesta segunda-feira, em um hospital em Paris, após se queixar de problemas respiratórios

Valéry Giscard d’Estaing, de 94 anos, foi internado nesta segunda-feira, 14, em um hospital em Paris, devido a uma infecção pulmonar, informou o jornal “Le Parisien”. Após se queixar de problemas respiratórios, o ex-presidente da França foi transferido de casa até o hospital Georges Pompidou em uma ambulância. Ao ser atendido no centro médico, foi diagnosticado com a infecção. A última aparição pública de Valéry Giscard d’Estaing havia sido na semana passada, no enterro de uma antiga colaboradora. Louis, um dos filhos do ex-presidente, comentou que o pai “está em relativa boa forma para alguém da sua idade”.

Giscard d’Estaing foi presidente da França de maio de 1974 a maio de 1981, período durante o qual teve como primeiro-ministro Jacques Chirac e depois Raymond Barre. Para se proteger da pandemia de Covid-19, o político conservador passou o confinamento no castelo da família em Authhon, no departamento de Loire, no centro do país.

*Com informações da Agência EFE