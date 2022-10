Ex-primeiro-ministro, Boris Johnson desiste de brigar pelo governo do Reino Unido

Boris renunciou em julho e poderia voltar ao cargo após desistência de Liz Truss; briga está entre Rishi Sunak e Penny Mordaunt

AFP / PRU Boris Johnson renunciou ao cargo de primeiro-ministro em julho e era cotado a retornar



A disputa para o cargo de primeiro-ministro do Reino Unido está cada vez mais clara para o ex-chanceler Rishi Sunak. Neste domingo, 23, o ex-primeiro-ministro Boris Johnson desistiu da corrida pela liderança do Partido Conservador. Para retomar o cargo que deixou em julho, após escândalos, ele precisava do apoio de mais de 100 parlamentares na Câmara, mas só teve apoio público de 59 e decidiu se retirar da disputa. Sunak tem o apoio de 144 parlamentares. Em comunicado, Boris classificou que ‘este não é o momento certo’ para o seu retorno. “E embora eu tenha procurado Rishi e Penny – porque esperava que pudéssemos nos unir pelo interesse nacional – infelizmente não conseguimos encontrar uma maneira de fazer isso”, afirmou. Penny Mordaunt segue na disputa e tem o apoio de 24 parlamentares, segundo dados da BBC britânica. O sucessor de Liz Truss, que permaneceu no cargo por apenas 45 dias, será anunciado até o dia 28 de outubro.