Ex-primeiro-ministro do Japão é baleado durante discurso de campanha

Shinzo Abe desmaiou e estava sangrando no pescoço antes de ser levado ao hospital

Reprodução/ Twitter Tiroteio aconteceu na região de Nara, no Japão, nesta sexta-feira



O ex-primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, foi baleado durante seu discurso para um evento de campanha na região de Nara nesta sexta-feira, 07. Abe participa das eleições para câmara alta no próximo domingo. O político de 67 anos desmaiou e sangrava pelo pescoço antes de ser levado ao hospital, disse a agência de notícias Jiji. A mídia local diz que Abe teve uma parada cardiorrespiratória e seu estado de saúde é grave. Geralmente no Japão esse termo é utilizado para ‘não indicar sinais vitais’ e precede uma certificação formal de morte. Um homem está sob custódia e nenhuma informação adicional foi revelada.