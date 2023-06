Executiva russa é encontrada morta após cair de prédio em Moscou

Mulher de 28 anos morreu após, supostamente, cair da janela de seu apartamento; polícia investiga o caso

Reprodução/Arquivo Pessoal/Kristina Baikova Kristina Baikova foi encontrada morta após, supostamente, cair da janela de seu apartamento



A empresária Kristina Baikova, de 28 anos, vice-presidente do banco russo Loko-Bank, foi encontrada morta no sábado, 24, depois de, supostamente, ter caído da janela de seu apartamento, em Moscou, na Rússia. Ela morava no 11º andar. As informações são do jornal inglês The Daily e da agência de notícias russa Regnum. A morte é cercada de mistérios. Isto porque, a executiva teria convidado um amigo para ir em sua casa, segundo informou a agência Regnum. “A falecida ligou para seu amigo de 34 anos e o convidou para uma visita no fim de semana. Por volta das 3h da manhã, ela caiu da janela. O corpo dela foi encontrado perto de uma das entradas da casa em que vivia “, disse a fonte à agência russa. De acordo com informações da agência russa, ela administrou um dos projetos do Banco de Crédito de Moscou (MCB). A polícia russa investiga o caso.

Chama atenção o fato de que desde o início da guerra na Ucrânia, em fevereiro do ano passado, a quantidade de mortes misteriosas de empresários, magnatas e oligarcas na Rússia. A causa apontada na maioria das mortes é suicídio ou quedas de janelas de prédios. Grande parte das vítimas criticava a invasão na Ucrânia, fator que também chama bastante atenção. Em julho do ano passado, o multimilionário Yuri Voronov, de 61 anos, foi achado morto com um tiro na cabeça na piscina de sua mansão, em São Petersburgo. O homem era chefe de uma empresa de logística ligada à Gazprom, uma estatal de energia russa. Outro caso que também é cerado de mistério é a morte do ex-vice-presidente da empresa de gás natural Novatek, Sergei Protosenya, de 55 anos. Ele foi encontrado morto enforcado na Espanha, em abril de 2022. Sua esposa, de 53 anos, e sua filha adolescente, foram mortas com facadas.

*Com informações do The Daily e da agência Regnum