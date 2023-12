Exército de Israel diz ter encontrado mais três corpos de reféns do Hamas

Dois militares e um integrante de um festival de música, alvo de ataque do grupo palestino no dia 7 de outubro, estão entre as vítimas

Reprodução/X/@enlatecla247 Ron Scherman foi encontrado morto após 69 dias em poder do Hamas



O corpo do refém franco-israelense Elya Toledano, que havia sido sequestrado pelo grupo terrorista Hamas durante os ataques de 7 de outubro em solo israelense, foi recuperado pelo Exército de Israel. A operação de resgate ocorreu na Faixa de Gaza e foi realizada pelas forças especiais do Exército. “Durante uma operação em Gaza, o corpo do refém Elya Toledano, de 28 anos, foi recuperado pelas forças especiais do Exército e levado de volta a Israel”, declarou o Exército. O corpo de Elya Toledano, de 28 anos, foi levado de volta a Israel após ser identificado por especialistas forenses. Vale lembrar que o jovem estava entre os cerca de 240 sequestrados pelo Hamas durante os ataques sem precedentes contra Israel. Durante a breve trégua entre Israel e o o grupo palestino no final de novembro, a amiga de Elya, Mia Shem, também refém, foi liberada. “Nossa missão nacional é localizar os desaparecidos e devolver todos os reféns para casa. Estamos trabalhando em conjunto com agências de segurança e com toda a inteligência e meios operacionais para devolver todos os reféns para casa”. Os militares Nik Beizer e sargento Ron Scherman também foram encontrados mortos. Segundo as autoridades israelenses, ambos também foram feitos reféns durante os ataques em outubro. Israel acredita que ao menos 132 reféns estão em poder do Hamas na Faixa de Gaza, sendo 112 vivos e 20 mortos.