Exército israelense publica vídeos que diz serem de reféns em hospital de Gaza

Israel afirma que imagens provam que o grupo terrorista Hamas utilizou o complexo hospitalar de Al Shifa em sua ação em 7 de outubro

Reprodução/X/IDF Vídeo mostra movimentação de supostos terroristas do Hamas em um hospital



O Exército de Israel publicou neste domingo, 19, imagens que garante terem sido gravadas pelas câmeras de vigilância do hospital Al Shifa, em Gaza, e que mostram como muitos reféns teriam sido levados ao complexo após seu sequestro em 7 de outubro. “Estas descobertas provam que a organização terrorista Hamas utilizou o complexo hospitalar de Al Shifa como infraestrutura terrorista no dia do massacre”, afirmam o Exército e os serviços de inteligência israelenses em comunicado. Em um dos vídeos, vários indivíduos, quatro deles armados, levam um homem em uma maca. Em outro vídeo, alguém aparece tentando resistir enquanto é arrastado à força para um edifício que parece um hospital. “Aqui vocês podem ver o Hamas levando um refém […] Estão levando para o hospital”, disse o porta-voz militar Daniel Hagari a jornalistas, explicando que os reféns, ambos homens, eram do Nepal e da Tailândia. “Ainda não localizamos estes dois reféns”, acrescentou. “Não sabemos onde estão.”

As imagens parecem ter data e hora de 7 de outubro de 2023, o dia em que os combatentes do Hamas fizeram uma incursão no sul de Israel e mataram cerca de 1.200 pessoas, a maioria civis, e, junto com outros grupos armados, sequestraram outras 240, segundo as autoridades israelenses. Em represália por esse ataque, Israel realiza uma ofensiva na Faixa de Gaza por terra, mar e ar que, segundo o Hamas, que governa o pequeno território palestino, já deixou pelo menos 13.000 mortos, sobretudo civis.

*Com informações da AFP

Veja os vídeos divulgados pelo Exército de Israel

EXPOSED: This is documentation from Shifa Hospital from the day of the massacre, October 7, 2023, between the hours of 10:42 a.m and 11:01 a.m. in which hostages, a Nepalese civilian and a Thai civilian, were abducted from Israeli territory are seen surrounded by armed Hamas… pic.twitter.com/a5udjBw4wF — Israel Defense Forces (@IDF) November 19, 2023