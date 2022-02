Exército russo anuncia que separatistas do leste da Ucrânia estão tomando controle de territórios

Segundo o porta-voz do Ministério da Defesa, os rebeldes avançaram três quilômetros na região de Donetsk e um quilômetro e meio em Lugansk

Photo by Aris Messinis / AFP Pessoas do lado de fora de um prédio destruído após bombardeios na cidade de Chuguiv, no leste da Ucrânia nesta quinta-feira



O exército russo anunciou que os grupos separatistas ucranianos do leste do país também estão realizando ataques dentro na Ucrânia e conquistando avanços territoriais. Segundo o porta-voz do Ministério da Defesa da Rússia, o general Igor Konashenkov, os rebeldes avançaram três quilômetros na região de Donetsk e um quilômetro e meio em Lugansk. Na última terça-feira, 22, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, reconheceu a independência das duas regiões como repúblicas independentes da Ucrânia. As áreas ficam na área do Donbas e são dominadas por grupos separatistas ucranianas pró-russos. Inicialmente, as tropas russas foram enviadas para essas regiões. Konashenkov afirmou ainda que a ação militar russa não está atingindo cidades ucranianas, mas apenas “infraestrutura militar, instalações de defesa aérea, aeródromos militares e de aviação” com armas de “alta precisão”. “A população civil não tem nada a temer”, declarou Konashenkov. Apesar da declaração, a Ucrânia já reportou a morte de 40 soldados de suas fileiras e 12 civis.