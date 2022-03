Exército russo sequestra segundo prefeito de cidade ucraniana, diz governador regional

União Europeia condenou ação e afirmou que se trata de uma “flagrante violação do direito internacional”

Handout / UKRAINE PRESIDENCY / AFP O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, exigiu no último sábado que a Rússia libertasse o primeiro prefeito sequestrado, na última sexta-feira, 11



Mais um prefeito de uma cidade da Ucrânia foi sequestrado por soldados da Rússia no sul do país neste domingo, 13, afirmou o governador da região de Zaporizhzhia. Desta vez, a vítima foi Evguen Matveiev, da cidade Dniprorudné. “Hoje, 13 de março, às 8h30, o exército da Federação Russa capturou o prefeito da cidade de Dniprorudné”, escreveu no Telegram o governador da região onde Dniprorudné está localizada. O conflito no Leste Europeu se intensificou desde o último sábado, com bombardeios mais pesados e avanço de 14 quilômetros das tropas russas no país invadido.

O primeiro chefe municipal capturado pelas tropas de Vladimir Putin foi Ivan Fedorov, líder da cidade de Melitopol, há dois dias. Em pronunciamento oficial no último sábado, 12, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, exigiu que a Rússia libertasse o primeiro prefeito sequestrado. Ele também fez ligações para os chefes de estado de Isreal, França e Alemanha, pedindo ajuda na situação. O presidente Emanuel Macron, da França, e o chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, chegaram a telefonar para Putin, pedindo o encerramento do conflito bélico.

Os sequestros foram condenados pela União Europeia (UE): “A UE condena veementemente o sequestro dos prefeitos de Melitopol e Dniprorudné pelas forças armadas russas. Trata-se de um novo ataque às instituições democráticas da Ucrânia e uma tentativa de estabelecer estruturas governamentais alternativas em um país soberano”, denunciou o chefe da União Europeia diplomacia, Josep Borrell, no Twitter. O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, também denunciou os sequestros e afirmou que eles representam uma “flagrante violação do direito internacional”.