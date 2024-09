Exilados venezuelanos pedem reconhecimento da vitória da oposição a Maduro na Espanha

Parlamentares espanhóis estão discutindo uma proposta que visa reconhecer Edmundo González como o presidente eleito da Venezuela, com a votação agendada para esta quarta-feira, dia 11

Gabriela Oraa/AFP A porta-voz do Congresso espanhol, Pilar Alegria, afirmou que o órgão continuará buscando soluções para promover a democracia na Venezuela



Um grupo de exilados venezuelanos se reuniu em frente ao Congresso da Espanha, em Madri, para reivindicar o reconhecimento da vitória da oposição nas eleições realizadas em 28 de julho. Entre os manifestantes estava Carolina González, filha de Edmundo González, um dos candidatos opositores ao governo de Nicolás Maduro, que atualmente vive na Espanha. Até o momento, o governo espanhol, sob a liderança de Pedro Sánchez, não reconheceu a vitória da oposição. Essa posição está alinhada com as declarações da União Europeia, que exige a divulgação das atas eleitorais para uma avaliação mais clara do processo. A oposição, por sua vez, denuncia irregularidades e fraude nas eleições.

Os parlamentares espanhóis estão discutindo uma proposta que visa reconhecer Edmundo González como o presidente eleito da Venezuela, com a votação agendada para esta quarta-feira, dia 11. Durante a manifestação, Carolina leu uma carta em nome de seu pai, enfatizando a importância de respeitar a vontade do povo venezuelano. Antonio Ledezma e Leopoldo López, também opositores exilados na Espanha, ressaltaram que González continuará a ser uma “voz ativa” nas discussões sobre a situação política da Venezuela. Ledezma afirmou que González está “seguro, livre e vivo”, e que seu exílio pode, na verdade, fortalecer sua luta pela democracia.

Enquanto isso, as autoridades eleitorais do regime de Maduro afirmam que ele obteve 52% dos votos, enquanto a oposição, com base em dados de atas eleitorais, alega que González teria conquistado 67% dos votos. A porta-voz do Congresso espanhol, Pilar Alegria, afirmou que o órgão continuará buscando soluções para promover a democracia na Venezuela e que o pedido de asilo de González e sua esposa será analisado.

