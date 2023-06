Explosão atinge represa na Ucrânia e ameaça maior usina nuclear da Europa; veja vídeo

Rússia e Ucrânia se acusam mutuamente pela destruição da barragem; Zelensky convocou o Conselho de Segurança em reunião de emergência

Handout / ENERGOATEM / AFP Rompimento causou inundação na região e forçou evacuação da população



A cidade de Novaya Kakhovka, localizada na Ucrânia, mas controlada pela Rússia, foi inundada após a destruição de uma barragem hidrelétrica que fica na região. A confirmação da inundação foi feita pelas autoridades russas. Segundo informações das agências de notícias da Rússia, a cidade foi destruída pela inundação. De acordo com o ministro do Interior da Ucrânia, Igor Klymenko, 24 locais foram inundados após a destruição da barragem. O Kremlin diz que destruição parcial foi um “ato de sabotagem deliberado”. “É sem dúvida um ato de sabotagem deliberado da parte ucraniana, que foi planejado e executado por ordem de Kiev”, declarou o porta-voz da presidência russa, Dmitri Peskov. O porta-voz rebateu de modo veemente as acusações das autoridades ucranianas, que atribuíram o ataque a Moscou. “A responsabilidade total é do regime de Kiev“, insistiu Peskov, dizendo que um dos objetivos é deixar a Crimeia sem acesso à água.

A estrutura é crucial para o fornecimento de água para a península da Crimeia. A represa havia sido ocupada pela Rússia no começo da invasão à Ucrânia. Segundo a Ucrânia, quase 16 mil pessoas estão na “zona crítica”, ameaçada de inundação, e, segundo Klymenko, ao menos mil civis foram retirados da região destruída pela água. Além disso, a queda da barragem coloca em risco a central nuclear de Zaporizhzhia, que fica localizada a 150 quilômetros da represa. mesmo sendo controlada pelos russos, a usina é mantida por uma equipe ucraniana. Segundo comunicado da Ukrhydroenergo, empresa de geração hidrelétrica na Ucrânia, a central usa água do reservatório para condensadores e sistemas de segurança, como a lagoa de resfriamento. Além disso, foi confirmado que as autoridades estão monitorando os indicadores.

Confira os estragos causados pela destruição da barragem:

Nova Kakhovka, Kherson region. The russians are turning occupied territories of Ukraine into deserts, ruins, and flood zones. The world must join Ukraine in putting an end to russian terrorism. 🎥 @pravda_eng pic.twitter.com/POeY5wxKpR — Defense of Ukraine (@DefenceU) June 6, 2023

A major hydroelectric dam has blown up in Southern Ukraine. Drone footage shows extensive damage. pic.twitter.com/hFznXsTMCm — Truthseeker (@Xx17965797N) June 6, 2023

*Com informações da AFP