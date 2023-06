Explosão de gás em Paris destrói parte do edifício de uma escola de moda e deixa ao menos 16 feridos

Ainda não há um número oficial de mortos; sete pessoas estão em estado de ‘urgência absoluta’

EFE/EPA/Mohammed Badra Serviços de emergência franceses trabalham no local de um incêndio após uma explosão de gás na área do 5º arrondissement de Paris



Uma explosão de gás deixou ao menos 16 pessoas feridas, nesta quarta-feira, 21, e destruiu parte de um edifício de uma escola de moda no centro de Paris, informou a polícia da capital francesa. O ministro do Interior, Gérald Darmanin, informou no Twitter que o incêndio ocorreu na rue Saint Jacques, no 5º distrito da cidade, e pediu ao público para não obstruir o trabalho dos bombeiros. Entre os feridos, ao menos sete estão em “urgência absoluta”, conforme balanço provisório. Segundo um tuíte do prefeito do distrito, antes do incêndio, houve um vazamento de gás. Vários moradores, citados pela mídia local, disseram ter ouvido uma forte explosão. Policiais os militares estabeleceram um cordão de segurança para fechar as ruas adjacentes, onde mais de 200 bombeiros com várias viaturas trabalham para extinguir o incêndio. A Promotoria afirmou, porém, que ainda não foi determinada a causa da explosão. Foram mobilizados 230 bombeiros e nove médicos no local, de acordo com a polícia. O incêndio foi “controlado”, disse o chefe da polícia de Paris, Laurent Nuñez. Os socorristas seguem buscando vítimas entre os escombros, acrescentou. O “número dois” da prefeitura do 5º distrito, Édouard Civel, disse que uma explosão de gás na praça Alfonse Laveran foi a origem do incêndio e que vários edifícios pegaram fogo. De acordo com várias testemunhas oculares que falaram com a imprensa, o edifício que ruiu por volta das 17h (12h em Brasília) é a Paris American Academy, uma escola de moda de dois andares. Embora ainda não haja um número oficial de mortos, as imagens televisivas mostram várias pessoas sendo evacuadas em macas. A emissora “BFMTV”, sem citar fontes, afirmou que quatro pessoas estavam em estado grave. A prefeita de Paris, Anne Hidalgo, foi ao local para verificar a situação.

*Com informações das agências internacionais