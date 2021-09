Explosão em edifício residencial nos EUA deixa quatro feridos

Complexo de apartamentos em Atlanta teve a estrutura toda danificada pelo ocorrido

Reprodução/ Steve Schaefer; The Atlanta Journal-Constitution Complexo residencial ficou destruído



Uma forte explosão registrada neste domingo, 12, em um edifício residencial em Atlanta, nos Estados Unidos, deixou, pelo menos quatro pessoas com ferimentos leves, de acordo com informações das autoridades locais. Devido ao incidente, ocorrido em Dunwoody, no subúrbio da cidade localizada no estado da Georgia, ao menos 15 dos 20 apartamentos do prédio de três andares sofreram algum tipo de dano, segundo o subchefe do Corpo de Bombeiros local, Melvin Carter. Ainda de acordo com a mesma fonte, a explosão pode estar relacionada com vazamento de gás. “Seguimos vasculhando o edifício, há muitos danos estruturais e há estrutura está instável”, disse Carter, durante entrevista coletiva, segundo informou a emissora americana ‘ABC News’. O Departamento de Polícia de Dunwoody indicou no Twitter que recebeu chamadas sobre a explosão por volta de 13h30 locais (14h30 horário de Brasília) e que ainda seguia investigando o caso.

*Com informações da EFE