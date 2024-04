Explosão em hidrelétrica da Enel na Itália deixa 3 mortos e 4 desaparecidos

Grupo italiano indicou em comunicado divulgado pela mídia local que houve um incêndio que afetou um transformador da central hidrelétrica

Vigili del Fuoco/AFP Um porta-voz da Enel descartou que a barragem da central possa se romper



Uma explosão em uma hidrelétrica da Enel no norte da Itália nesta terça-feira (9) deixou três pessoas mortas e quatro desaparecidas, segundo o governo local. A explosão ocorreu em uma usina da distribuidora de energia elétrica na cidade de Bargi, no centro da Itália. O grupo italiano Enel Green Power, subsidiária especializada em energias renováveis da Enel, indicou em comunicado divulgado pela mídia local que “houve um incêndio que afetou um transformador da central hidrelétrica” e garantiu que “todas as medidas de segurança” foram tomadas rapidamente para permitir a “evacuação adequada do pessoal” no local.

Um porta-voz da Enel, que tem a concessão para a distribuição na cidade de São Paulo, descartou que a barragem da central possa se romper, mas que a produção de energia foi interrompida, sem causar impacto no fornecimento de eletricidade. Segundo o chefe dos bombeiros de Bolonha, Calogero Turturici, entrevistado pela televisão local, não é possível determinar de imediato as causas do acidente. O local onde ocorreu a explosão está parcialmente inundado e cheio de fumaça, tornando-o inacessível no momento, acrescentou.