Explosão em mina na Colômbia deixa ao menos 4 mortos; há 11 desaparecidos

Colapso fez com que entrada principal desabasse, prendendo os trabalhadores

EFE/ Agencia Nacional de Minería de Colombia



A explosão de uma mina na Colômbia causou a morte de ao menos quatro trabalhadores. Segundo autoridades locais, há 11 desaparecidos. O acidente na mina La Mestiza, localizada em El Zulia, aconteceu na última segunda-feira, 30, e desde então equipes trabalham para resgate dos mineiros, que permanecem no local, de difícil acesso. A explosão fez com que o talude da entrada principal desabasse, prendendo os trabalhadores, além de liberar altas concentrações de monóxido de carbono.

Em comunicado, o Grupo de Segurança e Resgate da Agência Nacional de Mineração (ANM) informou que “por volta das 14h11 e das 16h02 foram encontrados no nível sul da mina dois corpos sem vida dos trabalhadores desaparecidos”. Mais tarde, “um dos corpos em Bocamina foi entregue ao Ministério Público, a outra vítima está em vias de ser socorrida. Os trabalhadores ainda não foram identificados”, acrescentou o comunicado. No último 5 de maio, dois mineiros morreram em uma explosão de gás metano em uma mina no departamento de Boyacá, no centro da Colômbia.

*Com EFE