Explosão em refinaria de petróleo deixa pelo menos um morto na Romênia

Bombeiros tentam controlar chamas no local enquanto peritos buscam causa da explosão; refinaria é administrada por multinacional e foi reformada por US$ 1 bilhão

EFE/EPA/ROBERT GHEMENT Pelo menos uma pessoa morreu em explosão na Romênia



Pelo menos uma pessoa morreu e outras cinco ficaram feridas após uma explosão ser registrada em uma refinaria de petróleo às margens do Mar Negro, na Romênia, nesta sexta-feira, 2. Propriedade da empresa multinacional KMG International Group, a refinaria fica localizada no condado de Constanta e foi reformada pelo custo de US$ 1 bilhão (equivalente a R$ 5 bilhões) em 2019. Pelo menos 11 carros com socorristas, um helicóptero e cinco ambulâncias ajudam na contenção do fogo no local. As chamas e a fumaça preta podem ser vistas a quilômetros de distância e a causa da explosão ainda não foi identificada. O primeiro-ministro do país, Florin Citu, disse em publicação nas redes sociais que foi informado sobre a explosão assim que o acidente ocorreu e pediu que todos os recursos logísticos fossem utilizados para evitar novas vítimas. “Pedimos para que especialistas analisem se outras medidas de segurança, como o despejo de pessoas da região, seriam necessárias”, afirmou.