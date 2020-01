Explosão em indústria petroquímica na Espanha deixa um morto e vários feridos

A indústria localizada em Tarragona, ao nordeste da Espanha, processa óxido de etileno, uma substância usada para fabricar polímeros

EFE/Jaume Sanjuan Explosão em planta de indústria petroquímica na província de Tarragona, na Espanha



Uma explosão seguida de um incêndio de grandes proporções aconteceu nesta terça-feira (14) em uma indústria petroquímica, localizada na província de Tarragona, ao nordeste da Espanha.

De acordo com o jornal La Vanguardia, há um morto e seis pessoas feridas até o momento. Os serviços de emergências foram acionados e classificam a explosão como um “acidente químico”.

Autoridades orientam as pessoas que estão em áreas próxima à explosão a permaneceram em casa com as janelas e portas fechadas. Imagens que circulam na internet mostram o momento da explosão e as chamas vistas a quilômetros de distância.

O La Vanguardia afirma que a explosão não espalhou substâncias tóxicas pela atmosfera e o pedido para que as pessoas permaneçam em suas casas é preventivo.

O Corpo de Bombeiros informou que a explosão ocorreu em uma fábrica da Indústrias Químicas de Óxido de Etileno (Iqoxe) na cidade de La Canonja, na região metropolitana de Tarragona, por volta das 18h45 (14h45 em Brasília). Ainda não há informações sobre o que provocou o acidente.

A empresa onde a explosão ocorreu é a única da Espanha que processa óxido de etileno, uma substância usada para fabricar polímeros.

As autoridades ativaram a fase de alerta do plano de emergências químicas e médicas na região. Os bombeiros trabalham para apagar o fogo, enquanto o tráfego de veículos e de trens foi restrito na zona petroquímica de Tarragona.

Veja as imagens:

🔴Explosión de petroquímica en Tarragona hace menos de una hora Protección Civil recomienda no salir a la calle además de cerrar puertas y ventanas (confinarse) en: TARRAGONA

SALOU

VILASECA

REUS

CONSTANTÍ

EL MORELL

LA CANONJA pic.twitter.com/ktAyHvtpVc — Fuerzas Especiales (@Fauerzaesp) January 14, 2020

*Com informações da EFE