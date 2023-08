Explosões em instalação de gás na Romênia deixam um morto e dezenas de feridos

Vice-ministro do Interior, Raed Arafat Arafat, disse que o fogo ainda não foi extinto e outro tanques podem ser atingidos, causando mais danos

Inquam Photos/Octav Ganea via REUTERS Explosões em um posto de gasolina liquefeito de petróleo perto de Bucareste, na Romênia



Explosões em um posto de gasolina liquefeito de petróleo perto de Bucareste, na Romênia, deixaram ao menos um morto e 46 feridos neste sábado, 26. Segundo jornal local ‘Nine o’clock’, oito vítimas estão em estado grave. As explosões aconteceram em sequência. Na primeiro, o fogo se espalhou para dois tanques e uma casa próxima, causando evacuações num raio de 300 metros e bloqueio do trânsito rodoviário, segundo a agência para situações de emergência (IGSU). Cerca de 25 carros de bombeiros participaram da extinção do incêndio, disse a IGSU. Quatro pessoas foram intubadas após sofrerem queimaduras graves, segundo o Ministério da Saúde. Uma segunda explosão ocorreu na estação de GLP na noite de sábado, ferindo 26 bombeiros, disse aos repórteres o vice-ministro do Interior, Raed Arafat, responsável pela unidade de resposta a emergências. Arafat disse que o fogo ainda não foi extinto e que mais explosões podem acontecer, já que um terceiro tanque no local representa um risco.

#SonDakika!!!

💥Bükreş yakınlarında korkunç patlamalar!!

📍Bu akşam (18.30)’ da #Crevedia kasabasında sıvılaştırılmış petrol benzin istasyonunda patlama ardından yangın meydana geldi. Patlamada 1 kişi hayatını kaybederken 7 kişi de yaralandı.

💥Saat 21.00’deki kurtarma… pic.twitter.com/E9nwiOztiK — Romanya Haber (@romanya_haber) August 26, 2023

*Com informações da Reuters