Explosões são relatadas nos céus de Tel Aviv enquanto Irã lança nova onda de mísseis

Múltiplas explosões foram relatadas nos céus de Tel Aviv, segundo informou, há pouco, a emissora israelense Canal 12. De acordo com o veículo, mísseis foram interceptados pelo sistema defensivo, o que provoca o barulho de explosão. Sirenes de alerta foram acionadas em várias regiões do país. Em publicação nas redes sociais, as Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) confirmaram a detecção de mísseis lançados do Irã em direção ao território israelense. A Força Área trabalha para interceptar os projéteis e eliminar a ameaça.

As autoridades ainda informaram que diversas famílias do país começaram a correr em busca de abrigo após as sirenes soarem alertando sobre os ataques do Irã.

Israel iniciou sua ofensiva contra a República Islâmica na quinta-feira (12) – sexta-feira (13) no horário local -, bombardeando instalações militares e nucleares no país em ataques que deixaram diversos mortos.