Facção ‘Los Lobos’ assume atentado contra candidato no Equador e faz mais ameaças

Vídeo de homens encapuzados foi compartilhado em redes sociais atribuídas ao grupo criminoso

Galo Paguay/AFP Atentado aconteceu após comício de Villavicencio em Quito



Uma das maiores facções criminosas do Equador, o grupo ‘Los Lobos‘ diz ter sido o autor do assassinato do candidato à presidência Fernando Villavicencio em um vídeo publicado nesta quinta-feira, 10. Cerca de 20 homens encapuzados e fortemente armados aparecem nas imagens compartilhadas em redes sociais. Eles dizem falar em nome de líderes conhecidos como ‘Pipo’ e ‘o menor Esteban’ e fazem mais ameaças. “Queremos deixar claro à toda a nação equatoriana que, cada vez que os políticos corruptos não cumprirem com suas promessas quando recebem nosso dinheiro, que são milhões de dólares, para financiar suas campanhas, serão mortos”, diz um dos criminosos no vídeo. Eles seguem com uma ameaça direta a outro candidato presidencial do país, Jan Topic. “Você também, Jan Topic, cumpra sua palavra. Se não cumprir suas promessas, será o próximo”, afirma o porta-voz.

Em um comício no último dia 5 de agosto, Fernando Villavicencio desafiou líderes do narcotráfico a “derrubá-lo”. Ele já havia denunciado ameaças sofridas durante a campanha. Os ‘Los Lobos‘ têm cerca de 8 mil integrantes e são a segunda maior facção criminosa do Equador, depois dos ‘Los Choneros‘, segundo a imprensa local. Ambas são ligadas ao tráfico de drogas e ao comando de presídios no país.

Veja o vídeo atribuído à facção ‘Los Lobos’:

Una organización criminal se atribuye la muerte de Fernando Villavicencio, y dicen que van por Jan Topic! pic.twitter.com/ih979rGUFP — Emergencias Ec (@EmergenciasEc) August 10, 2023

Também em redes sociais, pessoas que estavam no local do comício onde Villavicencio foi morto compartilharam imagens do momento do atentado. Ele foi atingido por ao menos três tiros na cabeça ao se aproximar de um carro no qual deixaria o evento. É possível ver o candidato cercado por apoiadores, ainda à luz do dia, quando é baleado e cai na calçada. São ouvidos mais tiros e gritos no entorno, na região central da capital Quito. Villavicencio chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Ao menos mais nove pessoas ficaram feridas e um suspeito do crime foi morto em troca de tiros com seguranças.

Veja imagens do atentado veiculadas por emissoras locais: