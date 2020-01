Facebook se desculpa por chamar presidente da China de ‘Senhor Ânus’ em tradução

EFE/EPA/PRESIDENT'S OFFICE POOL O presidente da China, Xi Jinping, visitou Mianmar



O Facebook pediu desculpas pela tradução errada do birmanês para o inglês do nome do presidente da China, Xi Jinping, que apareceu na transcrição automática como “Mr. Shithole” (“Senhor Ânus”, em livre tradução).

“Resolvemos um problema relacionado com as traduções birmanesas para o inglês e estamos trabalhando para identificar a causa para garantir que isso não volte a acontecer”, disse a empresa de tecnologia em comunicado à imprensa expressando suas desculpas pela ofensa.

A referência escatológica em confusão com o nome do líder chinês foi divulgada através dos perfis da mídia local e até mesmo da Conselheira de Estado, a ganhadora do Prêmio Nobel da Paz Aung San Suu Kyi. No entanto, neste domingo (19), a opção de traduzir os textos foi desativada.

No sábado (18), Xi e Suu Kyi assinaram dezenas de tratados, a maioria deles relacionada a projetos de infraestrutura que a China financia em Mianmar.

Durante a visita de dois dias, o chefe de governo chinês também se encontrou em Naipyid com o presidente birmanês, Win Myint, e o chefe do Exército, Min Aung Hlaing.

O Facebook é a rede social de maior sucesso na Birmânia, com quase 20 milhões de usuários entre os 53 milhões de habitantes do país, e serve a muitos nativos para acompanhar as notícias.

Em novembro de 2018, os responsáveis pela mídia admitiram publicamente erros na tentativa de combater as mensagens de ódio contra a minoria Rohinya, perseguida pelo país, e anunciaram a contratação de mais tradutores. Desde então, a empresa americana fechou centenas de perfis, grupos e contas, incluindo a do chefe do exército.

*Com EFE