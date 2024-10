Família de Tupac Shakur investiga possível envolvimento de Diddy em seu assassinato

Sean Combs sempre refutou qualquer envolvimento no assassinato do rapper, classificando a narrativa como ‘ridícula e completamente falsa’.

A família de Tupac Shakur decidiu contratar o advogado Alex Spiro para investigar uma possível conexão entre Sean “Diddy” Combs e o assassinato do rapper, que ocorreu em 1996. Há muitos anos circulam rumores sobre a relação de Diddy com o crime, especialmente após as declarações de Duane “Keefe D” Davis em 2008, que alegou que Combs teria oferecido dinheiro para que ele eliminasse Tupac. Davis foi preso em setembro de 2023 e seu julgamento está agendado para março de 2025. Diddy sempre refutou qualquer envolvimento no assassinato de Tupac. Em 2008, ele se manifestou contra uma reportagem que insinuava que pessoas próximas a ele poderiam estar ligadas ao crime, classificando a narrativa como “ridícula e completamente falsa”.

A negação do rapper e produtor tem sido uma constante ao longo dos anos, mesmo diante das alegações que surgem periodicamente. O único suspeito vivo do assassinato de Tupac é Duane “Keffe D” Davis, que é o líder da South Side Compton Crips. A motivação para o crime estaria relacionada a uma briga entre Tupac e Orlando Anderson, sobrinho de Davis, que ocorreu pouco antes do ataque fatal. Os irmãos de Tupac comemoraram a prisão de Davis, mas ressaltaram que ainda há muitos aspectos do caso que precisam ser esclarecidos.

Sekyiwa “Set”, irmã de Tupac, enfatizou a importância de reconhecer a gravidade da morte do rapper e a necessidade de buscar justiça. A morte de Tupac Shakur, um dos artistas mais influentes do Hip-Hop, aconteceu em um tiroteio em Las Vegas e, assim como a morte de seu rival The Notorious B.I.G., continua cercada de mistério e especulações sobre rivalidades entre gravadoras e disputas no mundo da música.

