Família Real divulga foto da lápide da rainha Elizabeth II

O Palácio de Buckingham divulgou, na tarde deste sábado, 24, uma foto do local onde a rainha Elizabeth II foi enterrada, na Capela de St. George, no Castelo de Windsor, em Londres. A lápide, esculpida à mão em mármore também contém os nomes dos pais da monarca, o rei George VI e a rainha Elizabeth, e de seu marido, Philip, que morreu em abril de 2021. “Uma lápide foi instalada na Capela Memorial do Rei George VI, após o enterro de Sua Majestade a Rainha Elizabeth. A Capela Memorial do Rei George VI fica dentro das paredes da Capela de São Jorge, Windsor”, diz a publicação da Família Real. Mais longeva monarca da realeza britânica, Elizabeth II esteve à frente do trono por 70 anos e morreu no dia 8 de setembro, aos 96 anos.

A ledger stone has been installed at the King George VI Memorial Chapel, following the interment of Her Majesty Queen Elizabeth.

The King George VI Memorial Chapel sits within the walls of St George’s Chapel, Windsor. pic.twitter.com/5GdsGoTb27

