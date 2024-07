FBI confirma que Trump foi atingido por bala em Comício na Pensilvânia

Análise preliminar sugere que repulicano foi atingido de raspão por um dos oito disparos efetuados

EFE/EPA/ALLISON DINNER O candidato presidencial republicano e ex-presidente Donald J. Trump ouve discursos no dia de abertura da Convenção Nacional Republicana (RNC) no Fiserv Forum em Milwaukee, Wisconsin, EUA, 15 de julho 2024. A convenção ocorre poucos dias depois que um homem de 20 anos da Pensilvânia tentou assassinar o ex-presidente e atual candidato presidencial da República, Donald Trump. A RNC será realizada de 15 a 18 de julho de 2024, onde delegados do Partido Republicano selecionam seus indicados para presidente e vice-presidente nas eleições presidenciais de 2024 nos EUA.



O FBI confirmou que o ex-presidente Donald Trump foi atingido por uma bala durante um comício na Pensilvânia, ocorrido em 13 de julho. Inicialmente, o diretor da agência havia mencionado que não estava claro se o ferimento foi causado por uma bala de fuzil ou por estilhaços. No entanto, a investigação revelou que o projétil que atingiu Trump na orelha era uma bala, seja ela inteira ou fragmentada. O incidente ocorreu quando um homem de 20 anos disparou contra Trump, sendo posteriormente neutralizado por agentes do Serviço Secreto. Além do ex-presidente, uma pessoa que assistia ao discurso perdeu a vida e outras duas ficaram feridas. A diretora do Serviço Secreto, Kimberly Cheatle, descreveu o evento como a “maior falha operacional em décadas” e decidiu renunciar ao seu cargo.

Em resposta ao diretor do FBI, Christopher Wray, Trump afirmou que o que o atingiu foi uma bala, afastando a possibilidade de estilhaços. O ex-deputado Ronny Jackson, que atuou como médico da Casa Branca, revelou que o ferimento de Trump na orelha tinha aproximadamente 2 cm. Após o esclarecimento do FBI, Trump fez uma ironia sobre a situação e anunciou planos para um novo comício na Pensilvânia. Uma análise preliminar sugere que Trump foi atingido de raspão por um dos oito disparos efetuados. A situação gerou uma série de reações e levantou questões sobre a segurança em eventos públicos, especialmente envolvendo figuras políticas de destaque.

*Reportagem produzida com auxílio de IA