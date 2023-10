FBI mobiliza 80 agentes e faz cerco a endereços ligados ao principal suspeito de ataque em Maine

Robert Card é suspeito de assassinar 18 pessoas no maior massacre dos Estados Unidos neste ano

EFE/EPA/CJ GUNTHER FBI está procurando suspeito de realizar ataques a tiros em Maine, nos EUA



O FBI, a polícia federal dos Estados Unidos, mobilizou 80 agentes para procurar Robert Card, o principal suspeito de matar 18 pessoas na cidade americana de Lewiston, no Maine, em um ataque a tiros realizado na noite desta quarta-feira, 25. A informação foi confirmada pela senadora republicana Susan Collins, em entrevista coletiva. De acordo com o jornal “The New York Times”, policiais estão na fazenda da família do suspeito, na cidade de Bowdoin, onde foram ouvidos quatro estrondos que não pareciam ser de tiros. A cunhada do suspeito disse ao jornal que a sua família tem ajudado os agentes a revistar todas as propriedades da fazenda. Os policiais, inclusive, fecharam a estrada.

A polícia acredita que o suspeito, um oficial militar da reserva de 40 anos, esteja armado. Por isso, as autoridades pediram aos habitantes locais para que se abrigassem. As aulas foram suspensas nesta quinta-feira. Atualmente, Card é acusado de oito homicídios, uma vez que esse é o número de vítimas já identificadas, mas espera-se que o número de acusações corresponda ao número de mortos. Este é o tiroteio mais mortífero nos Estados Unidos neste ano. Os ataques ocorreram em uma pista de boliche e em um restaurante da cidade, a segunda maior do estado, com cerca de 40 mil habitantes. Sete pessoas morreram no boliche, oito no restaurante e outras três no caminho ao hospital.

*Com informações da EFE