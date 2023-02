FBI sofre ataque hacker e tem rede de computadores invadida em Nova York

Investigações estão sendo realizadas para apurar o caso que está sendo tratado como ‘incidente isolado’

Os computadores do FBI em Nova York foram hackeados, informou nesta sexta-feira, 17, a CNN. “O FBI está ciente do incidente e está trabalhando para obter informações adicionais”, disse o órgão à imprensa local, acrescentando que o caso de hoje foi um “incidente isolado que foi contido”. Não foi informado a data em que a invasão aconteceu, mas uma fonte ligada a CNN informou que o caso segue sob investigação. Fonte ligadas a agência informaram que o incidente envolveu computadores utilizados para investigar a exploração infantil. A violação do FBI é a mais recente série de ataque ao governo dos EUA na última década. Em dois casos anteriores, uma operação de espionagem digital em 2020 e o roubo de dados federais do Escritório de Administração Pessoal em 2015, foram atribuídos a inteligência russa e hackers chineses, respectivamente.

*Com informações da Reuters