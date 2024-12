Federal Reserve reduz taxa de juros dos EUA em 0,25 ponto percentual

Este movimento marca o terceiro corte consecutivo desde setembro, quando a instituição começou a adotar uma postura de flexibilização monetária

O Federal Reserve (Fed) anunciou uma redução de 0,25 ponto percentual em sua taxa de juros, agora situada entre 4,25% e 4,50%. Este movimento marca o terceiro corte consecutivo desde setembro, quando a instituição começou a adotar uma postura de flexibilização monetária. Apesar de o ajuste ter sido amplamente antecipado pelos analistas, a possibilidade de um novo corte na reunião de janeiro ainda gera dúvidas. A inflação persistente e as incertezas em relação às políticas do presidente eleito, Donald Trump, são fatores que complicam as previsões para o próximo encontro do Fed. Os investidores estão cautelosos e aguardam com expectativa o comunicado oficial que será divulgado após a reunião, bem como o Sumário de Projeções Econômicas.

Esse documento é crucial, pois apresenta as expectativas do Fed em relação à atividade econômica, à inflação e às taxas de juros para os meses seguintes. A coletiva de imprensa do presidente do Fed, Jerome Powell, está agendada para começar às 16h30, e muitos analistas esperam que suas declarações possam oferecer mais clareza sobre o futuro da política monetária. A atenção dos mercados financeiros estará voltada para qualquer sinalização sobre a direção que o Fed pretende seguir, especialmente em um cenário econômico que continua a apresentar desafios.

