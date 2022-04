Ferrari anuncia recall global de modelos por problemas nos freios

Montadora italiana informou que identificou defeito na tampa de fluido do reservatório de freio, o que afetava a eficiência da frenagem; recall começa no dia 30 de maio

Bull-Doser/ Public domain/através da Wikimedia Commons Modelo 458 da Ferrari passará por recall global por problemas nos freios



A montadora italiana Ferrari anunciou recall de alguns de seus modelos devido a possíveis problemas no sistema de freio. Inicialmente, havia sido divulgado que o recall seria feito só na China, onde mais de 2 mil carros serão trocados, mas a montadora informou depois que o alcance será global, de acordo com a agência Ansa. Os modelos afetados são o 458 e o 488 e o recall começa no dia 30 de maio deste ano. Segundo a agência reguladora de marcado da China, os 2.222 carros a serem recolhidos foram importados entre março de 2010 e março de 2019. Segundo a Reuters, a Ferrari afirmou que investigou a questão com a fornecedora Bosch e identificou que se tratava de um defeito na tampa de fluido do reservatório de freio, o que prejudicaria o funcionamento do sistema de frenagem. “A segurança e o bem-estar de nossos clientes são nossa prioridade”, afirmou a empresa italiana.