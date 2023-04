Filho brasileiro de viúva de Elvis Presley só descobriu suas origens em 2017: ‘Pensava que era de uma família rica italiana’

Navarone Garibaldi é vocalista da banda de rock Them Guns; Priscila Presley esteve no Brasil esta semana para visitar a família paterna do músico, que não tem contato com o pai

Reprodução/Instagram/@nava_rone Priscila Presley e Navarrone Garibaldi



Priscilla Presley, ex-esposa de Elvis Presley, esteve presente nesta semana no Brasil e pegou muita gente de surpresa, principalmente porque ela veio fazer uma visita à família de seu filho, Navarone Garibaldi, vocalista da banda de rock Them Guns. Apesar de ter nascido na Califórnia, o músico de 36 anos, que é meio-irmão de Lisa Marie Presley, que morreu em janeiro deste ano, tem origens brasileiras. Seu pai é o produtor Marco Antonio Garcia, mais conhecido como Marco Garibaldi. Se essa notícia pode ser uma surpresa para várias pessoas, o mesmo não também aconteceu com Navarone, que só foi descobrir sobre sua história em 2017. Até então, ele pensava que era de uma família rica italiana, conforme contou a revista ‘People’. Ele só foi descobrir sua descendência quando recebeu uma mensagem de um adolescente que dizia ser seu primo. Duas semanas após receber essa informação, ele viajou para o Brasil para conhecer seus parentes. Navarone mantém uma boa relação com os familiares por parte de pai, contudo, o mesmo não pode se dizer sobre o contato com o pai, já que na única vez que tentou contato, recebeu a seguinte resposta: “Perca meu número”. Por meio das redes sociais, o musico expressou a alegria de ter sua mãe no Brasil. “Diverti-me muito, mamã. Tão feliz por poder mostrar-te o meu lugar favorito no mundo. E estou feliz por gostares disto aqui!!!”, escreveu. Priscilla, de 77 anos, também fez questão de falar sobre esse momento. “Mais uma vez, fiz uma visita incrível com a família de @nava_rone ao Brasil!! Pessoas tão incríveis, uma cidade tão maravilhosa, tão maravilhosa. Tanto amor aqui. Mal posso esperar para voltar! Beeiiijos #curitiba”, declarou. Priscilla, mãe de Lisa, foi casada com Elvis durante cinco anos, de 1967 a 1971, contudo o relacionamento foi marcado por uma série de brigas e traições. Apesar do tempo de casamento, os dois se conheceram em 1959, quando ela tinha 14 anos e o Rei do Rock 24. Priscilla e o pai de Navarone ficaram juntos por 22 anos. Eles se conheceram em 1984 através de um amigo em comum.

