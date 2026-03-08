Filho de Khamenei é anunciado como novo líder supremo do Irã

Mojtaba Khamenei nasceu em 1969, em Mashhad, segundo filho mais velho do último líder supremo do Irã, Ali Khamenei

Mojtaba Khamenei, filho de Ali Khamenei, foi anunciado como novo líder supremo do Irã no final da tarde deste domingo (8). Anúncio foi feito pela mídia estatal do país.

Mais cedo, a Assembleia de Especialistas havia anunciado a escolha o novo líder, mas o nome do escolhido não havia sido revelado.

Também neste domingo, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse canal americano ABC que quem for escolhido para liderar o Irã “não vai durar muito” se não receber sua aprovação prévia.

“Se ele não tiver nossa aprovação, não vai durar muito”, disse Trump à ABC News. “Queremos garantir que não tenhamos que voltar a cada 10 anos, quando não houver um presidente como eu que faça isso”.

Questionado se estaria disposto a aprovar alguém com ligações ao antigo regime, Trump respondeu: “Sim, para escolher um bom líder, eu aprovaria. Há inúmeras pessoas que poderiam se qualificar”.

Mojtaba Khamenei sucederá o pai, o aiatolá Ali Khamenei, que morreu no dia 28 de fevereiro em ataques de Israel e dos Estados Unidos.

Desde 1989, Khamenei era o líder supremo do país. Ele sucedeu o aiatolá Ruhollah Khomeini, responsável por instituir a república islâmica no Irã.

Antes, Khamenei ainda foi presidente do Irã, de 1981 a 1989.

O aiatolá nasceu em 1939. Quando jovem, participou de protestos contra o reinado de Mohammad Reza Pahlavi. Khamenei foi um dos líderes da Revolução Iraniana, de 1979.

Como líder supremo do Irã, Khamenei reprimiu brutalmente uma série de protestos. Em 1999, o governo iraniano suprimiu a mobilização estudantil. Da mesma forma, em 2009, as manifestações desencadeadas por eleição presidencial controversa foram sufocadas. Outra onda de contestação em 2019 foi neutralizada.

Mais recentemente, Teerã reprimiu duramente o movimento “Mulher, Vida, Liberdade”. Do final de 2022 ao início de 2023, diversas manifestações assolaram o Irã após a morte de Mahsa Amini, detida por supostamente infringir o código de vestimenta imposto às mulheres.

Quem é o novo líder supremo

Mojtaba Khamenei nasceu em 1969, em Mashhad, segundo filho mais velho do último líder supremo do Irã, Ali Khamenei. Estudou em seminários religiosos em Qom e seguiu carreira clerical no xiismo duodecimano. Embora não ocupe cargos formais de alto escalão, é amplamente considerado influente nos bastidores da política iraniana. Analistas apontam sua proximidade com a Guarda Revolucionária e seu papel em redes conservadoras do regime. Raramente aparece em público e mantém perfil discreto.

Ganhou influência após ajudar a organizar a repressão aos protestos da “Onda Verde” em 2009, ligados às eleições contestadas que mantiveram Mahmoud Ahmadinejad no poder. Considerado linha-dura, sua eventual liderança indica pouca ou nenhuma mudança política no país. Israel já afirmou que qualquer novo líder iraniano poderá se tornar alvo militar.

