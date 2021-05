Filhote de baleia é sacrificado após encalhar no rio Tâmisa em Londres

O animal de quase quatro metros de comprimento já tinha sido libertado de eclusas, mas acabou ficando preso novamente e estava em péssimas condições de saúde

Reprodução Twitter Marine Connection Menor espécie de baleia, a baleia-minke pode chegar a 10 metros de comprimento na vida adulta



Um filhote de baleia-minke de quatro metros de comprimento foi encontrado encalhado em eclusas do rio Tâmisa, em Londres, no domingo, 9. As equipes de resgate tentaram desviar o animal para uma parte com águas mais profundas, mas ele escapou e começou a subir o rio ao invés de nadar em direção ao mar. O filhote desapareceu até ser encontrado preso novamente na noite desta segunda-feira, 10, em péssimas condições de saúde. Os veterinários do zoológico de Londres optaram então por realizar a eutanásia do animal. “O estado da baleia se deteriorou nos últimos 45 minutos em que estivemos com ela. Não estava respirando bem e não teria sobrevivido por muito mais tempo”, explicou a coordenadora da Mergulhadores Britânicos de Resgate de Vida Marinha, Julia Cable.