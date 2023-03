Finlândia é eleito o país mais feliz do mundo pelo sexto ano consecutivo; Brasil cai 11 posições

Relatório Mundial da Felicidade, elaborado pela ONU, destaca Ucrânia que subiu de posição em meio guerra com a Rússia

Tapio Haaja/unsplash Finlândia lidera pelo sexto ano consecutivo post de país mais feliz do mundo



A Finlândia foi eleita nesta segunda-feira, 20, como o país mais feliz do mundo pelo sexto ano consecutivo, de acordo com um relatório elaborado pela ONU. O Brasil caiu 11 posições no ranking, e agora ocupa a 49ª colocação de um lista de 137. Desde 2016, quando o país ocupava o 16º lugar, o Brasil vem sofrendo uma queda. Em entrevista ao jornal espanhol ‘EL País’ em 2018, a então adida de Imprensa e Cultura da Embaixada da Finlândia na Espanha, disse que a chave da felicidade finlandesa é confiança, tanto entre seus habitantes como com relação aos seus políticos. “É uma sociedade muito transparente e com muitas políticas de apoio social. Além disso, é um país muito seguro e igualitário”, declarou ao EL País. O novo relatório da ONU, também destacou o aumento da fraternidade na Ucrânia, que subiu seis posições mesmo durante o conflito com a Rússia que está prestes a completar 13 meses. “O bem-estar na Ucrânia caiu menos do que em 2014, quando a Rússia anexou a Crimeia, e isso se deve em parte ao aumento extraordinário do sentimento de fraternidade”, disse Jan-Emmanuel De Neve, um dos editores do relatório, em comunicado.

A Ucrânia subiu de posição, de 98 ao 92º lugar, em relação à lista anterior, que foi divulgada antes do início da ofensiva russa. Apesar da “magnitude do sofrimento e dos danos na Ucrânia” após a invasão russa em 2022, existe um “sentimento muito mais forte de que há um propósito comum, existe bondade e confiança na liderança ucraniana”, em comparação ao ano de 2014, acrescentou. O Relatório Mundial da Felicidade, publicado pela primeira vez em 2012, considera as avaliações das próprias pessoas sobre sua situação, bem-estar econômico e indicadores sociais. Os países do norte da Europa completaram o pódio dos mais felizes do mundo, com a Dinamarca em segundo e Islândia em terceiro. A surpresa da lista foi Israel, que subiu cinco posições e se estabeleceu em quarto lugar. Em contrapartida, o Afeganistão continuou no último lugar do ranking, posição que ocupa desde 2020 com o agravamento da crise humanitária desde que o Talibã retornou ao poder em 2021, após a retirada das tropas lideradas pelos Estados Unidos.

Confira os 100 países mais felizes do mundo

1 Finlândia

2 Dinamarca

3 Islândia

4 Israel

5 Holanda

6 Suécia

7 Noruega

8 Suíça

9 Luxemburgo

10 Nova Zelândia

11 Áustria

12 Austrália

13 Canadá

14 Irlanda

15 Estados Unidos

16 Alemanha

17 Bélgica

18 República Tcheca

19 Reino Unido

20 Lituânia

21 França

22 Eslovênia

23 Costa Rica

24 Romênia

25 Singapura

26 Emirados Árabes Unidos

27 Taiwan

28 Uruguai

29 Eslováquia

30 Arábia Saudita

31 Estônia

32 Espanha

33 Itália

34 Kosovo

35 Chile

36 México

37 Malta

38 Panamá

39 Polônia

40 Nicarágua

41 Letônia

42 Bahrein

43 Guatemala

44 Cazaquistão

45 Sérvia

46 Chipre

47 Japão

48 Croácia

49 Brasil

50 El Salvador

51 Hungria

52 Argentina

53 Honduras

54 Uzbequistão

55 Malásia

56 Portugal

57 Coreia do Sul

58 Grécia

59 Ilhas Maurício

60 Tailândia

61 Mongólia

62 Quirguistão

63 Moldova

64 China

65 Vietnã

66 Paraguai

67 Montenegro

68 Jamaica

69 Bolívia

70 Rússia

71 Bósnia e Herzegovina

72 Colômbia

73 República Dominicana

74 Equador

75 Peru

76 Filipinas

77 Bulgária

78 Nepal

79 Armênia

80 Tajiquistão

81 Argélia0

82 Hong Kong

83 Albânia

84 Indonésia

85 África do Sul

86 República do Congo

87 Macedônia do Norte

88 Venezuela

89 Laos

90 Georgia

91 Guiné

92 Ucrânia

93 Costa do Marfim

94 Gabão

95 Nigéria

96 Camarões

97 Moçambique

98 Iraque

99 Palestina

100 Marrocos