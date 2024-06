Voos são cancelados e moradores deixam suas casas após inundações na Flórida; governador decreta emergência

Várias comunidades no sul do Estado americano foram atingidas, incluindo Miami e Fort Lauderdale; chuvas devem diminuir nesta sexta-feira

Joe Raedle/Getty Images/AFP As águas da enchente cercam uma casa em 12 de junho de 2024, em Hollywood, Flórida



Várias comunidades no sul da Flórida, incluindo Miami e Fort Lauderdale, foram atingidas por inundações devido a fortes chuvas, levando o governador Ron DeSantis a declarar estado de emergência. Os condados de Collier, Broward, Lee, Miami-Dade e Sarasota foram os mais castigados. Carros foram submersos e centenas de moradores deixaram suas casas. O Serviço Nacional de Meteorologia pediu para a população evitar as estradas. DeSantis destacou que as chuvas afetaram a infraestrutura crítica, como rodovias, escolas e aeroportos. Mais de 600 voos foram cancelados e outros 560 sofreram atrasos nos aeroportos internacionais de Miami e Fort Lauderdale até a noite de quarta-feira (12), segundo o site FlightAware. Além das enchentes, um tornado atingiu a região de Hobe Sound, causando danos. Imagens nas redes sociais mostram carros submersos e ruas alagadas.

As tempestades trouxeram de 2 a 5 centímetros de chuva, inundando ruas e causando transtornos. O Serviço Nacional de Meteorologia alertou para a gravidade da situação e pediu para que as pessoas evitem sair de casa, se possível. Segundo a previsão do tempo, a chuva dará uma trégua nesta sexta-feira (14). A demolição de uma escola de ensino médio em Parkland, onde 17 alunos foram mortos em 2018, foi remarcada para amanhã. . De acordo com a Organização Meteorológica Mundial (OMM), eventos climáticos extremos como secas, enchentes, deslizamentos de terra, tempestades e incêndios triplicaram nos últimos 50 anos devido ao aquecimento global. O Painel Intergovernamental para a Mudança Climática (IPCC) já afirmou que é inegável que parte dessas mudanças é causada pela ação humana.

*Reportagem produzida com auxílio de IA