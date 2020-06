Flórida tem recorde de casos de Covid-19 em 24 horas desde o início da pandemia

Foram quase 9 mil casos de infecção pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas; o total de infectados está em 122.960, segundo dados oficiais

EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA Flórida bate recorde em casos de coronavírus. Foram quase 9 mil casos nas últimas 24 horas



O estado da Flórida, nos Estados Unidos, registrou nesta sexta-feira (26) mais 8.942 casos de infecção pelo novo coronavírus, que é a maior quantidade registrada em um mesmo dia durante a pandemia. Com os números contabilizados hoje, o total é elevado 122.960, segundo os dados oficiais.

Na comparação com a véspera, quando houve 5.004 casos de infecção, o aumento foi de 78,7%. O avanço é ainda mais expressivo quando são observados os números do início da semana, já que nesta segunda foram 2.926 infecções comprovadas. De acordo com o Departamento de Saúde do estado, houve 39 mortos na Flórida nas últimas 24 horas, o que aumenta os óbitos em decorrência da Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus, para 3.366.

A partir do anúncio do recorde dos casos, o governo regional determinou, com efeito imediato, que bares e restaurantes parem de servir bebidas alcoólicas nos bares, o que significa o primeiro recuo no relaxamento de medidas iniciado em maio.

A medida é uma resposta do governo diante da repercussão do grande número de infecções ocorridos a partir de uma festa de aniversário, que contou com a presença de 16 amigas em um bar em Jacksonville, no norte do estado. Todas deram positivo para o novo coronavírus, assim como sete funcionários do estabelecimento.

Já um pub localizado em Orlando, na região central da Flórida, teve a licença revogada nesta semana para servir álcool, porque, ao menos, 28 pessoas que estiveram no local contraíram o patógeno, assim como 13 empregados.

*Com informações da EFE