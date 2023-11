Foguete Starship explode, mas empresa de Elon Musk considera lançamento um ‘sucesso’

Segundo a SpaceX, separação da nave e do propulsor ocorreu conforme o planejado; objetivo maior é chegar à Lua

TIMOTHY A. CLARY/AFP O foguete Starship, da SpaceX, é lançado da Starbase durante seu segundo vôo de teste em Boca Chica, Texas



A empresa SpaceX, liderada por Elon Musk, realizou neste sábado, 18, o segundo lançamento de teste do seu maior foguete, o Starship. Durante a transmissão do evento, o locutor anunciou que tanto o propulsor quanto a nave espacial explodiram logo após a separação. Apesar disso, a empresa considerou o dia como “um sucesso”. A Starship é conhecida como a maior e mais poderosa nave espacial do mundo a chegar ao espaço. No primeiro teste, realizado em abril, houve uma falha no lançamento, pois o módulo explodiu antes da separação do propulsor e da cápsula. No entanto, dessa vez, a separação ocorreu conforme o planejado. O lançamento da Starship e do seu enorme propulsor Super Heavy, equipado com 33 motores Raptor, aconteceu em Boca Chica, no Texas, às 7h03 no horário local (10h03 no horário de Brasília). Menos de três minutos após a decolagem, as partes se separaram graças a um sistema de irrigação de água que foi implementado após a falha ocorrida em abril.

Quando o propulsor utilizado pela nave espacial explodiu, houve perda de contato da SpaceX com a cápsula. Embora não estivesse previsto, a empresa admitiu que havia a possibilidade de um incidente desse tipo. A apresentadora da SpaceX afirmou que os dados obtidos serão utilizados para aprimorar o propulsor. A empresa já havia informado que o desafio desse sábado era a separação entre o propulsor e a cápsula, e que uma possível falha no lançamento contribuiria para a obtenção de mais informações e ajustes. O objetivo do Starship é chegar à Lua e à Marte. A Nasa conta com essa nave para o seu programa Artemis, que visa o retorno à Lua. Além disso, o foguete também deverá realizar uma volta quase completa ao redor da Terra, no espaço de uma hora e meia, antes de cair no Pacífico, próximo ao Havaí. Se a nave espacial conseguir atingir velocidades próximas à órbita durante essa volta, a SpaceX estará mais próxima de alcançar todo o seu potencial. A empresa afirma que a Starship é um sistema de transporte reutilizável, projetado para levar tripulação e carga para a órbita da Terra, Lua, Marte e além.