‘Força brutal’ da Rússia pode levar a Europa à devastação, afirma ministro ucraniano

Dmytro Kuleba comentou sobre as ações russas em território ucraniano; conflito entre os países chegou ao décimo dia

Carolyn Kaster / POOL / AFP - 22/02/2022 Dmytro Kuleba, ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, conversou com jornalistas neste sábado, 05



O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, afirmou neste sábado, 05, que as forças do Kremlin podem devastar a Europa. O representante do governo de Volodymyr Zelensky fez um desafio aos países que se opõem à guerra. “Provem que vocês não querem que [a guerra] nunca mais aconteça. Aprendam com lições do passado, porque essa força brutal na Ucrânia pode levar o continente inteiro à devastação. A maneira de impedir isso é nos unirmos e aumentar a pressão contra a Rússia. É o único caminho para que nós prevaleçamos”, ressaltou.

A fala foi realizada a jornalistas após a conversa entre o político e Anthony Blinken, secretário de Estado dos Estados Unidos da América. O norte-americano respondeu que o “mundo inteiro está com a Ucrânia”. Em seguida, Kuleba garantiu que seu país vencerá a guerra de qualquer maneira, pois o conflito “é do povo e defendemos a causa correta.” Por fim, o ucraniano garantiu que não irá aceitar nenhuma espécie de ultimato do governo de Vladimir Putin.